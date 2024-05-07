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На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих атак. За добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення

7 травня, 2024 вiвторок
20:08
Війна з Росією
Зміст

Протягом доби 7 травня на фронті відбулося 64 бойові зіткнення. Сили оборони відбити 54 ворожі атаки на семи напрямках, 18 із них - на Авдіївському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 7 травня. 

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Білопілля, Хотінь, Запсілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі населеного пункту Невське Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційний удар в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційний удар північно-західніше населеного пункту Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Калинове, Новоолександрівка, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Інженерне, Антонівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління та 5 районах зосередження особового складу противника.

  • 7 травня військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що наразі ворог закладає підґрунтя для атак на східному фронті.
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