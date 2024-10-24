МЗС РФ відреагувало на футболку Зеленського із написом "Зробимо Росію малою знову"

Про це повідомляє МЗС РФ.

Так, російське міністерство відреагувало на напис на футболці Володимира Зеленського, назвавши його "придурком".

"Маленький, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку", - сказала речниця відомства Марія Захарова.

Зауважимо, що 23 жовтня український президент виступив із вечірнім відеозверненням, під час якого був одягнутий у футболку з написом "Make russia small again", що в перекладі означає "Зробимо Росію малою знову".