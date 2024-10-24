МЗС РФ відреагувало на футболку Зеленського із написом "Зробимо Росію малою знову"
Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення був одягнутий у футболку із написом "Зробимо Росію малою знову". У МЗС РФ відповіли
Про це повідомляє МЗС РФ.
Так, російське міністерство відреагувало на напис на футболці Володимира Зеленського, назвавши його "придурком".
"Маленький, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку", - сказала речниця відомства Марія Захарова.
Зауважимо, що 23 жовтня український президент виступив із вечірнім відеозверненням, під час якого був одягнутий у футболку з написом "Make russia small again", що в перекладі означає "Зробимо Росію малою знову".
- Під час вечірнього звернення Зеленський оголосив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 загальною сумою $50 млрд, який надаватиметься коштом прибутків від заморожених російських активів.
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