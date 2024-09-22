МЗС України засудило зустріч Лукашенка з ватажком "ДНР" Пушиліним

Про це йдеться у заяві відомства.

"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету й територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна "відкидає лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо "принципів співпраці" з тимчасово окупованими територіями, а також вважає це черговим свідченням підтримки повномасштабного вторгнення РФ.

Водночас Міністерство звернулося до білоруського народу й закликало усвідомити, що відповідні дії Лукашенка руйнують принципи добросусідства та взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами.

"Згадані недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин", - додали у Міністерстві.