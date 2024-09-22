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МЗС України засудило зустріч Лукашенка з ватажком "ДНР" Пушиліним

Катерина Єсікова
22 вересня, 2024 неділя
20:18
Війна з Росією Олександр Лукашенко

Міністерство закордонних справ України відреагувало на зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка й ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна

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Про це йдеться у заяві відомства.

"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету й територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна "відкидає лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо "принципів співпраці" з тимчасово окупованими територіями, а також вважає це черговим свідченням підтримки повномасштабного вторгнення РФ. 

Водночас Міністерство звернулося до білоруського народу й закликало усвідомити, що відповідні дії Лукашенка руйнують принципи добросусідства та взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами. 

"Згадані недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин", - додали у Міністерстві.

  • 19 вересня Олександр Лукашенко зустрівся з Денисом Пушиліним і заявив, що співпраця з окупованим РФ регіоном "не порушує міжнародні норми".
Теги:
Світ
Білорусь
Олександр Лукашенко
Донеччина
окуповані території
окупанти
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