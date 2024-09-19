Лукашенко зустрівся з ватажком "ДНР" Пушиліним і заявив, що співпраця з терорганізацією не порушує міжнародні норми

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

"Я ще раз підтверджую, що ми будемо співпрацювати з вами, абсолютно не порушуючи жодних міжнародних норм і норм наших взаємин", - заявив Лукашенко на зустрічі з Пушиліним.

Він висловив готовність допомагати так званій "ДНР" у будівництві, медицині та освіті, а також зазначив, що на "таких самих принципах готовий співпрацювати з Україною".

"Тут у нас різні натяки та інше, навіть із Заходу, що ви ось будете співпрацювати, образите Україну. Ми нікого не ображаємо. Ми готові співпрацювати і з Україною на тих самих засадах, що і з "Донецькою республікою", - сказав самопроголошений президент Білорусі.