Лукашенко зустрівся з ватажком "ДНР" Пушиліним і заявив, що співпраця з терорганізацією не порушує міжнародні норми
У четвер, 19 вересня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним і заявив, що співпраця з окупованим РФ регіоном "не порушує міжнародні норми"
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
"Я ще раз підтверджую, що ми будемо співпрацювати з вами, абсолютно не порушуючи жодних міжнародних норм і норм наших взаємин", - заявив Лукашенко на зустрічі з Пушиліним.
Він висловив готовність допомагати так званій "ДНР" у будівництві, медицині та освіті, а також зазначив, що на "таких самих принципах готовий співпрацювати з Україною".
"Тут у нас різні натяки та інше, навіть із Заходу, що ви ось будете співпрацювати, образите Україну. Ми нікого не ображаємо. Ми готові співпрацювати і з Україною на тих самих засадах, що і з "Донецькою республікою", - сказав самопроголошений президент Білорусі.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує, що якщо хтось нападе на РБ, то розпочнеться Третя світова війна.
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