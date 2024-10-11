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МЗС виступило із заявою через публікації в іноземних ЗМІ про готовність України до територіальних поступок РФ

Ксенія Золотова
11 жовтня, 2024 п'ятниця
10:41
Війна з Росією МЗС України

МЗС України спростовує маніпулятивні твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок Росії коштом власного суверенітету та територіальної цілісності

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Про це повідомляє пресслужба зовнішньополітичного міністерства.

У МЗС наголосили на неприйнятності поступок суверенітетом та територією агресору, адже такі твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу.

"Єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається Формула миру, яка заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - наголосили у міністерстві.

У зовнішньополітичному відомстві розповіли, що після успішного першого Глобального Саміту миру в Швейцарії триває процес підготовки до Другого Саміту миру. Зазначається, що уже відбулися тематичні зустрічі з пунктів Формули миру щодо енергетичної та продовольчої безпеки, а також відновлення справедливості. Невдовзі плануються заходи з інших пунктів цієї ініціативи.

Наразі всі конструктивні мирні зусилля спрямовані саме на ефективну імплементацію Формули миру, запевнили у МЗС, підкресливши, що План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським партнерам України, є не заміною Формули, а практичним інструментом для її впровадження.

У міністерстві наголосили, що принцип "Жодних домовленостей про Україну без України" та імператив поваги до міжнародного права та Статуту ООН залишаються обовʼязковими та незмінними для всіх. Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують.

"Жодна інша країна в світі не прагне миру так, як Україна. Водночас нашою метою є не фіктивний, а всеохоплюючий, справедливий та сталий мир, який гарантуватиме безпеку для нашого народу, забезпечить відповідальність за російські злочини та унеможливить повторення агресії. Переконані, що така мета відповідає також інтересам усіх миролюбних країн і їхніх народів", - йдеться у повідмоленні.

Україна та український народ вже неодноразово доводили власним героїзмом помилковість скептичних заголовків іноземних ЗМІ, зауважила українська дипломатія.

У заяві згадується, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року скептики та удавані реалісти пророкували Україні загибель за лічені дні.

"Натомість, наша держава вистояла, наш народ чинить опір повномасштабній агресії вже майже тисячу днів, а наші Сили оборони повернули під контроль України понад половину тимчасово окупованих Російською Федерацією з 24 лютого 2022 року територій. Це урок для всіх: потрібні сміливість та рішучість у впровадженні Формули миру, а не сурогатні, слабкі та наївні рішення під фіговим листком "реалізму", які лише дадуть агресору можливість підготувати новий напад на нашу державу та решту вільного світу", - стверджується у заяві МЗС.

Українська дипломатія закликає всі держави та міжнародні організації, всіх лідерів, політиків і громадських діячів, які поважають Статут ООН, міжнародне право та цінність людського життя, обʼєднати зусилля задля відновлення реального сталого та справедливого миру, а не підживлення ілюзій та апетитів агресора.

  • Росіяни намагаються якнайшвидше захопити Торецьк, близько 40-50% території якого досі знаходиться під контролем ЗСУ.
Теги:
Світ
Україна
Росія
журналісти
МЗС України
Світ про Україну
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