На Авдіївському напрямку окупанти змінили підходи у застосуванні тактичної авіації, - командир підрозділу БпАК у складі 3-ї ОШБр Мазевич

Про це розповів командир підрозділу БпАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади Вадим Мазевич у етері телеканалу "Еспресо".

"Впродовж останніх тижнів окупанти почали застосовувати тактичну авіацію більш зосереджено. Росіяни почали бити по місцях логістики, не лише по передньому краю. Є аналіз, який свідчить про те, що вони застосовують тактичну авіацію по планових цілях, коли удари сплановані та концентровані. А також, скоріш за все, в росіян є план стосовно оперативного застосування. Армія РФ використовує розвідники, щоб наносити удари в дуже короткий час", - повідомив він.

За його словами, окупанти ймовірно відпрацювали рівень комунікації між авіацією і сухопутними підрозділами.

"На Авдіївському напрямку напрямку досить важка ситуація. Ворог використовує величезні піхотинські ресурси, частково застосовує бронетехніку. Останнім часом збільшився натиск fpv-дронами, їх стало набагато більше. Багато використання розвідувальної техніки РФ, але ЗСУ продовжують працювати", - додав Мазевич.