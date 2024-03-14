На Авдіївському напрямку окупанти змінили підходи у застосуванні тактичної авіації, - командир підрозділу БпАК у складі 3-ї ОШБр Мазевич
На Авдіївському напрямку окупанти ймовірно відпрацювали рівень оперативної логістики
Про це розповів командир підрозділу БпАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади Вадим Мазевич у етері телеканалу "Еспресо".
"Впродовж останніх тижнів окупанти почали застосовувати тактичну авіацію більш зосереджено. Росіяни почали бити по місцях логістики, не лише по передньому краю. Є аналіз, який свідчить про те, що вони застосовують тактичну авіацію по планових цілях, коли удари сплановані та концентровані. А також, скоріш за все, в росіян є план стосовно оперативного застосування. Армія РФ використовує розвідники, щоб наносити удари в дуже короткий час", - повідомив він.
За його словами, окупанти ймовірно відпрацювали рівень комунікації між авіацією і сухопутними підрозділами.
"На Авдіївському напрямку напрямку досить важка ситуація. Ворог використовує величезні піхотинські ресурси, частково застосовує бронетехніку. Останнім часом збільшився натиск fpv-дронами, їх стало набагато більше. Багато використання розвідувальної техніки РФ, але ЗСУ продовжують працювати", - додав Мазевич.
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14 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.
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