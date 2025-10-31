"На більшість позицій треба заходити пішки": у 59 ОШБр прокоментували логістику на Покровському напрямку

Про це в ефірі Еспресо заявив старший офіцер відділення комунікації 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.

"З логістикою все дуже складно, російські дрони вибивають логістику, залітають достатньо глибоко і зараз на більшість позицій доводиться заходити пішки, заносити все руками. Або завозити за допомогою НРК, або скиди з дронів так само з важких бомберів, доставляємо і БК, і провізію на позиції", - сказав він.

Мишак додав, що людям це робити вкрай небезпечно і автомобілі, які вони дуже помітні.

"Тому що наша там смуга оборони, вона проходить на достатньо відкритій місцевості, це поля, зокрема. І там рухатись якось непомітно на автомобілі - це майже неможливо. Російські дрони-ждуни всюди підчікують і тому доводиться якось в пішки НРК і от дронами здійснювати логістику", - підсумував старший офіцер.