"На більшість позицій треба заходити пішки": у 59 ОШБр прокоментували логістику на Покровському напрямку
З логістикою на Покровському напрямку все дуже складно, російські дрони вибивають її, залітаючи достатньо глибоко
Про це в ефірі Еспресо заявив старший офіцер відділення комунікації 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.
"З логістикою все дуже складно, російські дрони вибивають логістику, залітають достатньо глибоко і зараз на більшість позицій доводиться заходити пішки, заносити все руками. Або завозити за допомогою НРК, або скиди з дронів так само з важких бомберів, доставляємо і БК, і провізію на позиції", - сказав він.
Мишак додав, що людям це робити вкрай небезпечно і автомобілі, які вони дуже помітні.
"Тому що наша там смуга оборони, вона проходить на достатньо відкритій місцевості, це поля, зокрема. І там рухатись якось непомітно на автомобілі - це майже неможливо. Російські дрони-ждуни всюди підчікують і тому доводиться якось в пішки НРК і от дронами здійснювати логістику", - підсумував старший офіцер.
