На чотирьох напрямках РФ намагається захопити населені пункти, які впливають на стійкість оборони ЗСУ, - Сирський
Російська армія на Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках намагається взяти під свій контроль важливі ділянки місцевості або населені пункти, що впливають на стійкість української оборони
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він підкреслив, що характер дій росіян суттєво не змінився. Свої основні зусилля окупант зосереджує на Покровському напрямку: там розташована переважна кількість його ударних бригад і полків.
"Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись", - наголошує Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що команування військ Росії докладає всіх зусиль для розширення географії бойових дій, аби виснажити українські війська, зірвати підготовку резервів, а також не допустити перехід ЗСУ до активних наступальних дій.
"Днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", - додав Сирський.
- 6 червня Сирський розповів про стратегію розвитку видів та окремих родів військ Збройних сил України до 2035 року, яка передбачає скорочення підрозділів Генерального штабу та формування Сил безпілотних систем ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе