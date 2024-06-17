На чотирьох напрямках РФ намагається захопити населені пункти, які впливають на стійкість оборони ЗСУ, - Сирський

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він підкреслив, що характер дій росіян суттєво не змінився. Свої основні зусилля окупант зосереджує на Покровському напрямку: там розташована переважна кількість його ударних бригад і полків.

"Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись", - наголошує Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що команування військ Росії докладає всіх зусиль для розширення географії бойових дій, аби виснажити українські війська, зірвати підготовку резервів, а також не допустити перехід ЗСУ до активних наступальних дій.

"Днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", - додав Сирський.