Скорочення штату Генштабу й реформи: Сирський розповів, що передбачає стратегія розвитку ЗСУ до 2035 року

Про це він написав у Telegram.

"Продовжуємо удосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання - зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій. Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року", - йдеться в повідомленні.

Сирський наголосив, що таке планування вперше відбувається на десятиріччя вперед.

Відповідно до нього триває оптимізація штату Генштабу, зокрема - зменшення чисельності його підрозділів та позбавлення від невластивих функцій.

"Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій", - підкреслює головнокомандувач ЗСУ.

Також він додав, що в цьому контексті формуються Сили безпілотних систем ЗС України.

"Наша мета, незважаючи на російську агресію, - створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО", - наголосив Сирський.