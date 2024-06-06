Скорочення штату Генштабу й реформи: Сирський розповів, що передбачає стратегія розвитку ЗСУ до 2035 року
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про стратегію розвитку видів та окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року, яка передбачає скорочення підрозділів Генерального штабу та формування Сил безпілотних систем ЗСУ
Про це він написав у Telegram.
"Продовжуємо удосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання - зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій. Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року", - йдеться в повідомленні.
Сирський наголосив, що таке планування вперше відбувається на десятиріччя вперед.
Відповідно до нього триває оптимізація штату Генштабу, зокрема - зменшення чисельності його підрозділів та позбавлення від невластивих функцій.
"Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій", - підкреслює головнокомандувач ЗСУ.
Також він додав, що в цьому контексті формуються Сили безпілотних систем ЗС України.
"Наша мета, незважаючи на російську агресію, - створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО", - наголосив Сирський.
- 6 лютого президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ.
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