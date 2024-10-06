На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що під ударом ворожої РСЗВ увечері була Синельниківщина.

У результаті атаки постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Наразі вони перебувають у лікарні. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості.



Крім того, у районі пошкоджені три приватні будинки, дві автівки й трактор. Горіли суха трава, стерня й сіно. Пожежу рятувальники приборкали.

Також цієї ночі майже десять разів під ворожою атакою була Нікопольщина. З вечора по ній цілили з артилерії, застосовували дрони-камікадзе.