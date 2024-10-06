У Херсоні росіяни дроном поранили 64-річного чоловіка: у МВА дали інструкцію захисту від ворожих БПЛА
Вранці 6 жовтня російська армія атакувала безпілотником Херсон, в результаті чого поранення дістав 64-річний чоловік
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Він розповів, що до медиків по допомогу звернувся 64-річний чоловік.
За словами очільника МВА, близько 7:00 у Дніпровському районі Херсона він потрапив під атаку ворожого безпілотника. Внаслідок цього дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.
Мрочко додав фотоінструкцію про те, як вберегти себе від атаки ворожого дрона.
Фото: https://t.me/roman_mrochko
- Армія РФ, окрім "шахедів", все частіше запускає по Україні безпілотники невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають.
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