У Херсоні росіяни дроном поранили 64-річного чоловіка: у МВА дали інструкцію захисту від ворожих БПЛА

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він розповів, що до медиків по допомогу звернувся 64-річний чоловік.

За словами очільника МВА, близько 7:00 у Дніпровському районі Херсона він потрапив під атаку ворожого безпілотника. Внаслідок цього дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

Мрочко додав фотоінструкцію про те, як вберегти себе від атаки ворожого дрона.

Фото: https://t.me/roman_mrochko