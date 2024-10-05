Росіяни почали запускати дрони невстановленого типу, які падають під впливом РЕБ, - Повітряні сили

Про це розповів т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді".

Коментуючи результати протиповітряного бою в ніч на 5 жовтня, Ігнат уточнив, що було збито 3 "шахеди", а решта 10 БПЛА було локаційно втрачено у південних та північних регіонах. За його словами, найімовірніше, це могли були дрони інших типів, ідентифікація яких, при виявленні, проводиться спеціалістами на землі.

Росіяни дедалі частіше використовують дешеві дрони, зокрема "Гербера", які виробляються у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе та як хибна ціль

Водночас Повітряні сили нагадують, що будь-яка повітряна ціль ворога – це лише точка, маркер на моніторах ППО, точно з’ясувати, що саме летіло і яке було корисне навантаження, можна лише по уламках на землі.

"Локаційно втрачені – термін, який уже тривалий час застосовують Повітряні сили у ранкових повідомленнях, означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ПС – ударні чи розвідувальні БПЛА ворога, зникають із радарів, а це своєю чергою означає, що вони або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів РЕБ Сил оборони", - пояснили у ПС.

Ігнат наголошує, що ворог використовує велику кількість засобів повітряного нападу, щоб перевантажити українську ППО та з метою проведення повітряної розвідки.

Окремо офіцер підкреслив наполегливе прохання до громадян: "При знаходженні підозрілих предметів, схожих на БПЛА, просимо не вчиняти жодних дій самостійно, і оперативно сповіщати правоохоронців, ДСНС або військові адміністрації".