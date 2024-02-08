На Дніпропетровщині розформували полк особливого призначення Нацполіції: усіх спецпризначенців переведуть у бригаду "Лють"

Про це розповів заступник голови Національної поліції генерал поліції Олександр Фацевич.

За його словами, таке рішення ухвалили у відповідь на відмову правоохоронців воювати в штурмовій бригаді "Лють".

"Тому, реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції "Лють" в порядку ст. 65 Закону України "Про Національну поліцію України", - зазначив він.

Фацевич вказав, що спецпризначенців, які відмовляться, звільнять з подальшим врученням повісток.

Він нагадав, що поліцейські різних служб, в тому числі підрозділів особливого призначення всіх областей України від початку повномасштабного вторгнення встали до оборони і захисту держави. Крім того, у 2023 році прийняли зміни до закону "Про Національну поліцію України" (п. 4 ст. 24), якими українські поліцейські особливого призначення отримали право брати участь в обороні України шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

Що передувало

4 лютого у соцмережах опублікували відео суперечки у Дніпрі між поліціянтами та їхнім керівником через участь у штурмовій бригаді "Лють". Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

За словами екснардепа на відео нібито ексберкутівці відхилили пропозицію заступника начальника ГУНП у Дніпропетровській області Володимира Богоніса перейти в Об’єднану штурмову бригаду Нацполіції "Лють". Серед них був майор поліції Андрій Селко.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук прокоментував цей інцидент: "Не хочуть до бригади наступу, ну, будь ласка, давайте до інших бригад, у них є вибір. Взагалі для мене це дикунство, чесне слово, дорослі люди. Виписуйте повістку і нехай виконують закон, тим більше вони на службі".