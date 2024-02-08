"У них є вибір, локацій багато": речник УДА "Південь" Братчук про копів, які відмовилися воювати в бригаді "Лють"

Про це він сказав в ранковому етері Еспресо.

Речник Української добровольчої армії Південь прокоментував цей інцидент: "Не хочуть до бригади наступу, ну, будь ласка, давайте до інших бригад, у них є вибір. Взагалі для мене це дикунство, чесне слово, дорослі люди. Виписуйте повістку і нехай виконують закон, тим більше вони на службі".

Як наголосив Братчук, відповідні укази президента про повну мобілізацію є ще з 24 лютого 2022 року.

"Не треба, звичайно, перекладати на всі наші структури - на усю Національну поліцію, на усю Службу безпеки України, на Головне управління розвідки на інші підрозділи. Дуже багато побратимів воюють, частина з них, на жаль, загинула чи мають поранення, а це "буду - не буду". Нехай до нас долучаються, ми приймемо, у нас є де воювати, дуже багато локацій", - підсумував військовий.

Що передувало

Нагадаємо, 4 лютого у соцмережах опублікували відео суперечки у Дніпрі між поліціянтами та їхнім керівником через участь у штурмовій бригаді "Лють". Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

Фото: Скрін з відео

За словами екснардепа Ігоря Мосійчука, який і виклав матеріал, на відео нібито ексберкутівці відхилили пропозицію заступника начальника ГУНП у Дніпропетровській області Володимира Богоніса перейти в Об’єднану штурмову бригаду Нацполіції "Лють". Серед них був майор поліції Андрій Селко.

Уточнимо, що на скандальну ситуацію відгукнувся заступник голови Національної поліції України – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич. Він заявив, що поліціянти з самого початку агресії стали на захист України. Вони протидіють диверсантам, допомагають евакуювати та рятувати людей, а також беруть активну участь у бойових діях на лінії фронту. Фацевич заявив, що поліцейські, які хочуть боротися за Україну, повинні бути в ОШБ Нацполіції "Лють". Він також сказав, що вирішить, що робити зі спецпризначенцями у Дніпрі, коли дізнається всі подробиці.

Довідково. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" - це підрозділ поліції особливого призначення, який має воєнізований статус. Це також одна зі штурмових бригад "Гвардії наступу", які були створені рік тому, у січні 2023 року.