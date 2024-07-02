На Донеччині через ворожі обстріли впродовж доби загинули 4 людини, ще 27 постраждали
Російські окупанти за минулу добу завдали 2 576 ударів по Донеччині, внаслідок чого пошкоджено понад 80 цивільних об'єктів, загинули 4 людини, ще 27 постраждали
Про це повідомляє Національна поліція України.
Російські війська за добу накрили вогнем 18 населених пунктів Донеччини: міста Курахове, Костянтинівка, Селидове, Торецьк, Українськ, селища Курахівка, Нью-Йорк, Північне, села Вовченка, Єлизаветівка, Катеринівка, Комар, Мемрик, Новодмитрівка, Одрадне, Острівське, Суха Балка, Яснобродівка.
Через обстріли пошкоджено 82 цивільні об’єкти - 60 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, заклади освіти, магазин, автомобілі, газопровід, лінія електропередачі.
На Селидове окупанти скинули п’ять бомб - "УМПБ Д-30СН" та "ФАБ-500", вбили цивільну людину, ще одну поранили. Там пошкоджено 22 приватних оселі, підприємства, адмінбудівлю.
Крім того, окупанти двічі обстріляли Українськ з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого загинули двоє мирних жителів і 13 отримали поранення. Руйнувань зазнали 13 багатоквартирних будинків, чотири автомобілі та цивільна інфраструктура.
У Новодмитрівці через вороже влучання по будинку - один загиблий і четверо поранених, зокрема дитина.
По селу Комар російські війська завдали два удари авіабомбами "УМПБ Д-30СН" - поранили людину та пошкодили аграрні підприємства.
Ще троє поранених мешканців у Сухій Балці, двоє - у Катеринівці та по одному в Курахівці та Нью-Йорку.
Крім того, в ніч на 2 липня Росія вдарила по Зарічному - травмовано цивільну людину та пошкоджено приватну оселю.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- Уранці понеділка, 1 липня, російські окупанти завдали удару по місту Українськ Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу загинули і зазнали поранень місцеві жителі.
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