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Війна з Росією: хроніка
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На Донеччині через ворожі обстріли впродовж доби загинули 4 людини, ще 27 постраждали

2 липня, 2024 вiвторок
11:18
Війна з Росією

Російські окупанти за минулу добу завдали 2 576 ударів по Донеччині, внаслідок чого пошкоджено понад 80 цивільних об'єктів, загинули 4 людини, ще 27 постраждали

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Про це повідомляє Національна поліція України.

Російські війська за добу накрили вогнем 18 населених пунктів Донеччини: міста Курахове, Костянтинівка, Селидове, Торецьк, Українськ, селища Курахівка, Нью-Йорк, Північне, села Вовченка, Єлизаветівка, Катеринівка, Комар, Мемрик, Новодмитрівка, Одрадне, Острівське, Суха Балка, Яснобродівка.

Через обстріли пошкоджено 82 цивільні об’єкти - 60 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, заклади освіти, магазин, автомобілі, газопровід, лінія електропередачі.

На Селидове окупанти скинули п’ять бомб - "УМПБ Д-30СН" та "ФАБ-500", вбили цивільну людину, ще одну поранили. Там пошкоджено 22 приватних оселі, підприємства, адмінбудівлю.

Крім того, окупанти двічі обстріляли Українськ з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого загинули двоє мирних жителів і 13 отримали поранення. Руйнувань зазнали 13 багатоквартирних будинків, чотири автомобілі та цивільна інфраструктура.

У Новодмитрівці через вороже влучання по будинку - один загиблий і четверо поранених, зокрема дитина.

По селу Комар російські війська завдали два удари авіабомбами "УМПБ Д-30СН" - поранили людину та пошкодили аграрні підприємства.

Ще троє поранених мешканців у Сухій Балці, двоє - у Катеринівці та по одному в Курахівці та Нью-Йорку.

Крім того, в ніч на 2 липня Росія вдарила по Зарічному - травмовано цивільну людину та пошкоджено приватну оселю.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

  • Уранці понеділка, 1 липня, російські окупанти завдали удару по місту Українськ Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу загинули і зазнали поранень місцеві жителі.
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
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