На Донеччині минулої доби через обстріли загинула людина, 9 поранених
За добу 10 червня російські окупанти 15 разів обстріляли Донеччину. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще дев'ятеро поранені
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 10 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Сергіївці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.
Загалом протягом доби росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 94 людей, зокрема 11 дітей.
У Покровському районі у Мар'їнській громаді окупанти пошкодили 3 будинки в Олександрополі, у Курахівській - 5 будинків у Курахівці. Також у Покровську поранено 2 людини.
У Краматорському районі у Лиманській громаді ворог обстріляв Торське, Терни і Ямполівка. У Костянтинівці поранені 5 людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та 2 інфраструктурні об'єкти.
У Бахмутському районі у Часовоярській громаді загинула людина, пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено 4 будинки й адмінбудівлю, ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.
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Російська армія 10 червня тричі обстріляла Харків керованими авіабомбами. Чоловік, який отримав поранення, наступного дня помер у лікарні.
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