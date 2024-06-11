На Донеччині минулої доби через обстріли загинула людина, 9 поранених

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 10 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Сергіївці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

Загалом протягом доби росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 94 людей, зокрема 11 дітей.

У Покровському районі у Мар'їнській громаді окупанти пошкодили 3 будинки в Олександрополі, у Курахівській - 5 будинків у Курахівці. Також у Покровську поранено 2 людини.

У Краматорському районі у Лиманській громаді ворог обстріляв Торське, Терни і Ямполівка. У Костянтинівці поранені 5 людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та 2 інфраструктурні об'єкти.

У Бахмутському районі у Часовоярській громаді загинула людина, пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено 4 будинки й адмінбудівлю, ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.