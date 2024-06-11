Окупанти вночі скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки: постраждали 5 цивільних
Пізно ввечері понеділка, 10 червня, російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по житловому кварталу міста Костянтинівка Донецької області, у результаті чого поранень зазнали п'ятеро людей
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що російські війська здійснили авіаудар по Костянтинівці о 23:20. За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт КАБ-500 з універсальним модулем планування й корекції.
Окупанти поцілили по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок розбиття скла та потужної вибухової хвилі зазнали поранень 5 місцевих мешканців. Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні.
У потерпілих діагностували черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла. Усім надали кваліфіковану медичну допомогу.
Крім того, у місті через російський обстріл пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків: в оселях вибиті вікна та шибки.
- Раніше 10 червня російська армія тричі обстріляла Харків керованими авіабомбами. В результаті атаки 8 людей постраждали, пошкоджено приватні будинки, гаражі та автівки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.27 Купівля 40.27Продаж 40.84
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе