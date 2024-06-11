Окупанти вночі скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки: постраждали 5 цивільних

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Зазначається, що російські війська здійснили авіаудар по Костянтинівці о 23:20. За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт КАБ-500 з універсальним модулем планування й корекції.





Окупанти поцілили по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок розбиття скла та потужної вибухової хвилі зазнали поранень 5 місцевих мешканців. Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні.

У потерпілих діагностували черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла. Усім надали кваліфіковану медичну допомогу.



Крім того, у місті через російський обстріл пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків: в оселях вибиті вікна та шибки.