Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Покровського району: перелік

На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Покровського району: перелік

Юлія Юліна
21 серпня, 2024 середа
17:19
Війна з Росією евакуація

На Донеччині ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з низки населених пунктів Покровського району

Зміст

Таке рішення було ухвалено на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Так, евакуації підлягають діти разом із батьками або іншими законними представниками з наступних населених пунктів:

  • місто Покровськ;
  • місто Родинське;
  • села Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.

У відомстві зазначили, що евакуація є безоплатною, для її здійснення розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля.

"У безпечних регіонах евакуйовані діти разом з особами, що їх супроводжують, будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - додали в Мінреінтеграції.

  • За даними Генштабу, з початку доби 21 серпня відбулось понад пів сотні бойових зіткнень. На Покровському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають у 4 локаціях.
Теги:
Новини
Україна
Донеччина
окупанти
Читайте також:
смерть рашистським окупантам
Автор Влад Дідусь
20 серпня, 2024 вiвторок
"Матері та дружини пишуть листи Путіну": "Атеш" розповів про величезні втрати росіян на Покровському напрямку
Автор Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
заборона УПЦ МП
Автор Олена Будько
20 серпня, 2024 вiвторок
Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні: подробиці
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 серпня
17:54
Олександр Мережко
"Крок до справжнього міжнародного правосуддя": Мережко про ратифікацію Римського статуту
17:37
електроенергія
Укренерго не прогнозує вимкнень світла 22 серпня
17:29
Фінляндія НАТО
Фінляндія веде переговори щодо розміщення на території держави військ НАТО, - міністр оборони Хяккянен
17:21
Ексклюзив
Ймовірно, РФ вже давно має доступ до систем шифрування Telegram, - експерт у сфері хмарних рішень Попінако
17:13
Суджа, РФ, Курська область
Війська РФ з початку доби завдали 17 авіаударів по населених пунктах Курської області
17:06
Kalush та Jerry Heil
Пісні українських артистів помітили на російському сервісі, у Kalush прокоментували
17:01
Угорщина
Угорщина пояснила ЄС своє рішення спростити перетин кордону для росіян і білорусів
16:59
Курська область
На Курщині росіяни займають цивільні об’єкти після оголошення РФ евакуації
16:55
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Через удар РФ по кафе на Запоріжжі загинув підліток, ще 6 дітей поранено: лікарі розповіли про їхній стан
16:44
ФК Карпати
Кубок України: розклад і результати матчів 1/32 фіналу
16:40
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
16:32
На фото: фортифікації на Харківщині
Будувати фортифікації на Харківщині доручили компаніям, що мають звʼязок з ОПЗЖ і РФ, - hromadske
16:27
Суджа, РФ, Курська область
"Українські терористичні батальйони вбивають мирних жителів РФ": фейки іноземних ЗМІ за 21 серпня
16:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Не один напрямок: Сили оборони проводять комплексні операції, - нардеп Костенко
16:11
Within Temptation та Blind8 анонсували спільний трек
Нідерландський гурт Within Temptation записав спільний трек з українцями Blind8
16:05
OPINION
Денис Довгополий
Курська операція: як із Суджі можна тиснути на Австрію
16:04
"Мої батьки померли в окупації. Тепер через суд я маю довести, що вони дійсно мертві" — історія журналістки з Криму
15:56
На фото: Ігор Коломойський
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо Коломойського
15:54
Роман Костенко
"Не весь задум, який має наш Генштаб", - нардеп Костенко про дії на Курщині
15:46
До Севастополя прибув командир російської морської бригади з Курщини, - "Атеш"
15:39
Оновлено
світло
Вимкнення світла 21 серпня розпочнуться раніше: деталі від Укренерго
15:33
На ТОТ півдня окупанти збільшили кількість перевірок на вулицях, - Спротив
15:18
чат-бот вайбер-телеграм
У Росії зафіксували збій у роботі Telegram, WhatsApp та інших сервісів, - Downdetector
15:10
коронавірус тест
В Україні за першу половину серпня зафіксували понад 26 тисяч хворих на COVID-19
14:59
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
ЗСУ вибудовують оборону вздовж річки Сейм: кореспондент Еспресо з Курської області
14:57
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ від вечора 20 серпня атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
14:47
Оновлено
ООН
Три країни Африки поскаржилися на Україну в ООН через нібито підтримку повстанців, які вбили вагнерівців. ЦПД відреагував
14:36
Secret Level ("Секретний рівень")
Вийшов трейлер анімаційного серіалу "Секретний рівень", епізоди якого зняті за мотивами різних популярних відеоігор
14:36
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
РПЦ тут не місце. Про історичний закон, на який зважився сам Зеленський
14:21
Фейк, Росія
РФ готує нові інформаційні операції у Європі, щоб переконати біженців не повертатися в Україну, - ГУР
14:06
OPINION
Віктор Андрусів
Перейти на військову економіку. Що це означає?
14:01
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:42
Козача Лопань
Росіяни атакували сільраду на Харківщині: під завалами - люди
13:41
Дмитро Кулеба
"Важливий крок для вступу до ЄС": Кулеба відреагував на ратифікацію Римського статуту
13:37
Катували та знущалися над цивільними на Харківщині: шістьом окупантам оголосили підозру
13:33
Росіяни вранці вбили двох людей на Донеччині
13:17
Вихваляв Путіна і закликав вірян підтримувати окупантів: на Вінниччині затримали настоятеля храму УПЦ МП
13:16
портрет короля Чарльза буде на монеті
У Великій Британії ввели в обіг монету із зображенням короля Чарльза і бджіл
13:16
Курська область
РФ створила полк з особового складу Повітряно-космічних сил для оборони Курщини: аналіз розвідки Британії
13:11
Благодійний спортивний фестиваль IRON EGGS
На Київщині розпочався Благодійний спортивний фестиваль IRON EGGS
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV