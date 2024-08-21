На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Покровського району: перелік

Таке рішення було ухвалено на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Так, евакуації підлягають діти разом із батьками або іншими законними представниками з наступних населених пунктів:

місто Покровськ;

місто Родинське;

села Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.

У відомстві зазначили, що евакуація є безоплатною, для її здійснення розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля.

"У безпечних регіонах евакуйовані діти разом з особами, що їх супроводжують, будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - додали в Мінреінтеграції.