На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Покровського району: перелік
На Донеччині ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з низки населених пунктів Покровського району
Таке рішення було ухвалено на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, передає пресслужба Мінреінтеграції.
Так, евакуації підлягають діти разом із батьками або іншими законними представниками з наступних населених пунктів:
- місто Покровськ;
- місто Родинське;
- села Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.
У відомстві зазначили, що евакуація є безоплатною, для її здійснення розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля.
"У безпечних регіонах евакуйовані діти разом з особами, що їх супроводжують, будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - додали в Мінреінтеграції.
- За даними Генштабу, з початку доби 21 серпня відбулось понад пів сотні бойових зіткнень. На Покровському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають у 4 локаціях.
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