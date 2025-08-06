На Донеччині окупант розстріляв цивільного, прокурори розпочали розслідування

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Там розповіли, що в одному з Telegram-каналів зʼявилось відео, на якому цивільний намагається евакуюватися із селища Удачне. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей.

Військовослужбовець армії Росії з облаштованої у зруйнованій будівлі засідки відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.

Правоохоронці почали розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини. Російському окупанту загрожує довічне увʼязнення.

Зазначається, що цьогоріч це вже третій зафіксований прокурорами Донеччини факт розстрілу цивільних окупаційними військами.

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