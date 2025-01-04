Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Донеччині військовим РФ наказали перевозити боєприпаси цивільною технікою, - Атеш

На Донеччині військовим РФ наказали перевозити боєприпаси цивільною технікою, - Атеш

Катерина Ганжа
4 січня, 2025 субота
10:23
Війна з Росією російські військові окупанти

На тимчасово окупованих територіях Донеччини російське командування наказало використовувати цивільну техніку для військових цілей

Зміст

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram. 

"Агент руху "Атеш" із числа військовослужбовців ЗС РФ у Донецькій області повідомив, що російське командування віддало наказ артилерійським підрозділам використовувати цивільний транспорт для військових цілей. У рамках цього наказу заборонено використання військової форми і відзнак, щоб маскуватися під місцевих жителів", - розповіли партизани.

Зазначається, що боєприпаси наказано перевозити на легкових автомобілях, у причепах або мікроавтобусах, з обмеженням до 10 снарядів на один транспорт.

"Ці дії є грубим порушенням Женевської конвенції та правил ведення війни, а також черговим злочином російських окупаційних військ. Подібні методи не тільки наражають на небезпеку цивільне населення, а й слугують інструментом для провокацій, спрямованих на звинувачення Сил оборони України", - наголосили в Атеш.

  • У грудні 2024 року партизанський рух "Атеш" зафіксував перекидання бойової техніки на Курахівський напрямок Донецької області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
Читайте також:
Автор Юлія Лаврук
2 січня, 2025 четвер
У Великій Британії знайшли живою та здоровою жінку, яка зникла безвісти 52 роки тому
У Франківську патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку
Автор Юлія Юліна
2 січня, 2025 четвер
Поліція Київщини розшукує жінку, яка залишила немовля в сумці на вулиці
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-0.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.57
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 44.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
4 січня
10:49
Держоператор Словаччини запевнив, що продовжить постачати електроенергію в Україну, попри погрози Фіцо
10:47
Оновлено
Херсонська область
Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині з дронів: є поранені
10:28
У лікарні померла дівчина, поранена через атаку "шахедів" на Київщину 3 січня
10:00
OPINION
Придністров'я без російського газу
09:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 січня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:13
ппо
Сили ППО за ніч знищили 34 дрони росіян
09:08
Прапор США
США мають намір продати Ізраїлю зброї на $8 млрд, - Axios
08:48
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу сталося 148 боєзіткнень: Сили оборони відбили 41 атаку на Курщині
08:40
Огляд
Чарлі з привітом, правда з кістками, мова з трендом - 5 книг про те, що ми не самі
08:33
Донецька область, стела
Минулої доби окупанти поранили п'ятьох мирних жителів Донеччини
08:20
Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено пожежну частину
08:00
OPINION
Українські "Трембіти" битимуть по Москві
07:40
Аналітика
Дональд Трамп
Велика Америка: чи дійсно Трамп планує змінити карту світу та приєднати до США Гренландію, Канаду, Мексику та Панаму. Пояснюємо
07:32
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила понад 1500 військових
07:28
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку дронів на 5 областей: однією з цілей могло бути підприємство під Смоленськом
06:40
міністр оборони США Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін 7 січня прибуде на авіабазу Рамштайн
06:18
Морган Ортагус
Трамп призначить ексречницю Держдепартаменту США заступником спецпосланника президента на Близькому Сході
05:58
Мелані Джолі
Очільниця МЗС Канади Жолі заявила, що Україна залишатиметься пріоритетом для G7
05:15
Оновлено
Майк Джонсон
Джонсона переобрали спікером Палати представників США
04:43
книжки
єКнига: кошти на купівлю книжок отримали понад 50 тис. 18-річних українців
03:42
Юнармія
Нацспротив: на ТОТ росіяни планують подвоїти кількість центрів "Юнармії"
03:02
Оновлено
Росіяни завдали потрійного удару балістикою по Чернігову: загинула людина, є поранені
02:43
Водохреще-2022
Киян закликали не купатись у водоймах на Водохреще й утриматися від масових заходів
02:36
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: у Києві працювала ППО
02:17
Україна Британія
Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії
01:54
Чорногорія
Стрілянина з 12 загиблими у Чорногорії: громадяни вийшли на протест з вимогою відставки очільників поліції та МВС
01:11
Дональд Трамп
За 10 днів до інавгурації: Трампу винесуть вирок у справі про підкуп порноакторки
00:24
Композитор Борис Лятошинський
У Національній філармонії України відкрили фестиваль, присвячений композитору Борису Лятошинському
2025, п'ятниця
3 січня
23:48
Антоніу Кошта, Кая Каллас і Марта Кос у Києві
Україна має залишатись ключовим пріоритетом ЄС, - очільник Євроради Кошта
23:08
Ексклюзив
окупанти танк
РФ намагається накопичити ресурси, щоб вести війну до 2027 року, - ЦПД
22:58
Мілан
"Мілан" відігрався і переміг "Ювентус" у півфіналі Суперкубка Італії
22:54
Прем'єр Пакистану заявив про намір ліквідувати угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан", яке атакує кордон з Афганістану
22:50
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Торецькому напрямку солдати РФ перевдягаються у цивільних та обходять позиції ЗСУ, - військовий
22:35
Володимир Путін
На ТОТ росіяни змусили дітей дивитись новорічне звернення Путіна
22:25
сектор Гази
Ізраїль планує суттєво зменшити обсяги гумдопомоги для Гази після інавгурації Трампа, - ЗМІ
22:17
Оновлено
Ілон Маск
Маск та ультраправа кандидатка у канцлери Німеччини Вайдель проведуть розмову у прямому етері на Х
22:15
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Зараз Путін веде діалог виключно з українським суспільством, і на цьому будує подальшу стратегію, - журналістка Волошина
22:01
Словаччина: антиурядові протести
"Ми не Росія": у Словаччині люди вийшли на протести проти премʼєра Фіцо
21:43
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Винуватити в усьому військових було б неправильно: генерал Кривонос щодо проблем, які виникли у підготовці 155-ї бригади "Анна Київська"
21:36
телефон в авто
В Україні вимкнуть мережі 3G інтернету
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV