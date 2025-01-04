На Донеччині військовим РФ наказали перевозити боєприпаси цивільною технікою, - Атеш
На тимчасово окупованих територіях Донеччини російське командування наказало використовувати цивільну техніку для військових цілей
Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.
"Агент руху "Атеш" із числа військовослужбовців ЗС РФ у Донецькій області повідомив, що російське командування віддало наказ артилерійським підрозділам використовувати цивільний транспорт для військових цілей. У рамках цього наказу заборонено використання військової форми і відзнак, щоб маскуватися під місцевих жителів", - розповіли партизани.
Зазначається, що боєприпаси наказано перевозити на легкових автомобілях, у причепах або мікроавтобусах, з обмеженням до 10 снарядів на один транспорт.
"Ці дії є грубим порушенням Женевської конвенції та правил ведення війни, а також черговим злочином російських окупаційних військ. Подібні методи не тільки наражають на небезпеку цивільне населення, а й слугують інструментом для провокацій, спрямованих на звинувачення Сил оборони України", - наголосили в Атеш.
- У грудні 2024 року партизанський рух "Атеш" зафіксував перекидання бойової техніки на Курахівський напрямок Донецької області.
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