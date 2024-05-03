На фронті створюється загроза оперативного оточення по декількох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Створюється загроза оперативного оточення по декількох напрямках. На Вугледарському напрямку окупанти намагаються відрізати українське угрупування, зосереджене у Вугледарі. Тому спостерігається така активність на Мар'їнській ділянці фронту, де один із флангів якраз зосережено в бік українських позицій у районі Вугладару", - зазначив Снєгирьов.

На Лиманському напрямку є загроза створення оперативного оточення українського угрупування в районі Сіверська, каже військовий експерт.

"Це одночасні удари з району Білогорівки Луганської області, і виїмка Донецької області. Ситуація досить серйозно. Але основний напрямок удару - в районі Часового Яру. Окупанти використовують тактику флангових охоплень позицій ЗСУ", - додав він.