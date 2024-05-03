На фронті створюється загроза оперативного оточення по декількох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов
Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував ймовірність оперативного оточення ЗСУ
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Створюється загроза оперативного оточення по декількох напрямках. На Вугледарському напрямку окупанти намагаються відрізати українське угрупування, зосереджене у Вугледарі. Тому спостерігається така активність на Мар'їнській ділянці фронту, де один із флангів якраз зосережено в бік українських позицій у районі Вугладару", - зазначив Снєгирьов.
На Лиманському напрямку є загроза створення оперативного оточення українського угрупування в районі Сіверська, каже військовий експерт.
"Це одночасні удари з району Білогорівки Луганської області, і виїмка Донецької області. Ситуація досить серйозно. Але основний напрямок удару - в районі Часового Яру. Окупанти використовують тактику флангових охоплень позицій ЗСУ", - додав він.
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3 травня командир батальйону БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що армія РФ за останній тиждень не мала тактичного успіху поблизу Часового Яру. Проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.
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