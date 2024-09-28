На фронті від початку доби відбулося 66 боєзіткнень: ворог застосував 14 КАБів по Курщині

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських авіаударів продовжують потерпати прикордонні райони Сумщини. Зокрема, окупанти скинули 20 КАБів по районах Кучерівки, Білокопитового, Студенка та Юнаківки. Також ворог завдав десять авіаударів, застосувавши 14 КАБів по Курській області.

Крім того, від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей: Їздецьке, Баранівка, Покровка, Миропілля, Шалимівка, Порозок, Бояро-Лежачі, Відродженівське, Тимофіївка, Янжулівка та Михайлове.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Тихого. Ситуація контрольована, кажуть у Генштабі. Також ворог вдарив двома авіабомбами по Шипуватому Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки та Лозової. Неподалік Табаївки триває бій. На напрямку ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію - за сьогодні окупанти скинули 14 авіаційних бомб.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки. З початку доби українські воїни відбили вже вісім атак, чотири боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку противник штурмові дії не проводив. Завдав авіаударів п’ятьма КАБами по Сіверську.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Калинівки, Часового Яру та Курдюмівки. Наразі триває чотири атаки окупантів.

На Торецькому напрямку українські захисники відбивають ворожі атаки в районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Більша частина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селідового і Миколаївки. Сили оборони вже загалом відбили 20 атак противника на напрямку. Інші - продовжуються.

На Курахівському напрямку загарбники шість разів атакували українські підрозділи, намагаючись просунутися у районах Цукурине, Георгіївка та Катеринівка. Триває боєзіткнення поблизу Цукуриного.

На Времівському напрямку загарбники провели десять атак позицій українських військ поблизу Вугледара, Водяного та Катеринівки. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог застосовує штурмову авіацію, бив по районах Кам’янського та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну спробу штурму позицій українських підрозділів. Завдав ударів КАБами по Дутчанам, Гаврилівці та Саблуківці, НАРами обстріляв Львове.