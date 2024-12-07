Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На фронті від початку доби відбулося 91 боєзіткнення: росіяни здійснили 19 атак на Курахівському напрямку

На фронті від початку доби відбулося 91 боєзіткнення: росіяни здійснили 19 атак на Курахівському напрямку

Юлія Лаврук
7 грудня, 2024 субота
16:24
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Від початку доби 7 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 91 бойове зіткнення. Росіяни зосереджують зусилля на Лиманському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках та на Курщині

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських артилерійських обстрілів потерпали прикордонні райони Чернігівщини. Зокрема, ворог бив по населених пунктах Вильчики та Сеньківка.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог протягом дня п'ять разів намагався просунутися до українських позицій в районах Лозової, Масютівки та Зеленого Гаю. Три боєзіткнення продовжуються. 

На Лиманському напрямку агресор збільшив кількість атак до 15. Росіяни атакували поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Ямполівки. Вісім боєзіткнень наразі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Ще дві атаки тривають.

На Торецькому напрямку ворог п'ять разів намагався йти вперед в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки. Наразі триває один бій.

На Покровському напрямку 13 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі та Новотроїцького. Наразі ще триває шість боєзіткнень.

На Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлизаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу та Нескучного протягом дня відбулося 19 бойових зіткнень, вісім атак окупантів тривають.

На Времівському напрямку агресор 10 разів атакував позиції Сил оборони в районі населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, п'ять боєзіткнень тривають.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм.

На Курщині українські захисники ще відбивають 10 атак загарбників, всього на напрямку за сьогодні зафіксовано 16 боєзіткнень.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось, зазначили в Генштабі.

  • Упродовж доби 6 грудня на фронті сталося 177 бойових зіткнень. Російські військові здійснили 48 атак на Покровському напрямку та 35 – на Курахівському.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Курськ
Читайте також:
Валерій Герасимов
Автор Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
Начальник генштабу РФ Герасимов після удару "Орешником" телефонував голові армії США Брауну, - NYT
Сергій Лавров
Автор Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
Лавров в інтерв'ю Карлсону висунув умови для завершення війни проти України
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Автор Оксана Ліховід
6 грудня, 2024 п'ятниця
Фронт уже не поруч з громадою, фронт у самій громаді, - журналістка Бірюкова про Покровський напрямок
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 грудня
16:20
Ексклюзив
Шевченко привіз "Золотий м’яч" в Україну
Андрій Шевченко привіз "Золотий м'яч" в Україну: його інсталювали в Києві, планується турне країною
16:04
Південна Корея
Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента Юн Сок Йоля
16:01
OPINION
"Найкращий" поганий план миру
15:52
Ексклюзив
"Ми повністю змінили стереотипну тактику": командир танкової роти 44-ї ОМБр з Харківського напрямку
15:47
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ вдарив по півдню Лівана, стверджуючи, що ціллю був бойовик "Хезболли", який порушив перемир'я
15:21
Оновлено
РФ 6 грудня атакувала Запоріжжя: десять людей загинули, серед них двоє дітей
15:13
Рубінові туфлі Дороті Гейл з "Чарівника країни Оз" продадуть на аукціоні за щонайменше $3 млн
15:08
МЗС
МЗС України висловило солідарність з Румунією на тлі втручання РФ у президентські вибори
15:02
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський прибув до Парижа
14:59
Ексклюзив
мобілізація
"Продавлювання України на якесь непопулярне політичне рішення": майор ЗСУ Трегубов про зниження мобілізаційного віку до 18 років
14:37
Оновлено
Херсонська область
Росіяни з дронів атакували цивільних на Херсонщині: двоє людей поранені
14:14
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
В перспективі може бути домовленість між Путіним і Трампом щодо питання розподілу сфер впливу, - генерал Мусаєв
14:11
Нотр-Дам
Церемонія відкриття Нотр-Даму відбудеться всередині собору через негоду
14:07
Ексклюзив
НАТО
Критично важливо, щоб Захід ніколи не визнавав незаконних претензій Росії на територію України, - американський експерт Фрід
14:03
OPINION
Путін готує нову мобілізацію
13:49
Марка "Лист Святому Миколаю"
Укрпошта відкрила різдвяні резиденції і випустила марку "Лист Святому Миколаю"
13:31
діти, злочини росії
Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з Росії 1029 українських дітей
13:22
родини військових пікетують за встановлення чітких термінів військової служби
У Києві відбувся пікет за чіткі терміни військової служби
13:21
Сирійські повстанці взяли під контроль місто Дараа, - CNN
13:07
Аліса Вайдель
Німецька ультраправа AfD висунула Алісу Вайдель кандидатом у канцлери
12:48
Олександр Ломако
"Щоб звільнити місто із заручників": в. о. мера Чернігова Ломако оголосив про відставку
12:29
хмарна погода
Хмарно і вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у неділю
12:06
Огляд
Грузія протести
Що відбувається у Грузії: протести через зупинку євроінтеграції, розгони активістів та затримання
12:05
OPINION
Мир треба наближати, цілячись у ворога
11:28
Ексклюзив
Геннадій Хазан
Уповноважені особи мають розібратися, чому командування ПВК "Схід" економить на засобах збиття розвідувальних БПЛА, - авіаційний експерт Хазан
11:21
вугілля
Війська РФ атакували вугільне підприємство біля Покровська: поранені працівники
10:49
Домінікана
Ховали у вантажі бананів: у Домініканській Республіці вилучили рекордні 9,5 тонн кокаїну
10:37
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
"Вже беруть техніку з "Мосфільму": військовослужбовець Сазонов про втрати техніки окупантів на Курщині
10:11
F-16
Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії
10:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині через падіння уламків є руйнування
10:00
OPINION
Блог Дмитро Лиховій
Розмови про мир: не наступаймо на ті самі граблі
09:45
США Україна
Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому
09:10
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перепросив за введення воєнного стану
09:02
ППО
Сили ППО за ніч знищили 7 з 14 ворожих безпілотників
08:55
Морські дрони SeaBaby
Морські дрони ВМС атакували захоплені газові платформи біля Криму
08:46
нафта
ЄС цьогоріч збільшив на 20% закупівлі палива з Індії, виробленого з російської нафти
08:40
Херсонська область
Окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині: поранено чоловіка
08:26
Донецька область
Минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини
08:26
Огляд
Ойкумена на передку, лікування тривоги, майстрування світла - 5 книг про те, як все змінити
08:12
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті відбулося 177 боєзіткнень: найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV