На фронті від початку доби відбулося 91 боєзіткнення: росіяни здійснили 19 атак на Курахівському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських артилерійських обстрілів потерпали прикордонні райони Чернігівщини. Зокрема, ворог бив по населених пунктах Вильчики та Сеньківка.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог протягом дня п'ять разів намагався просунутися до українських позицій в районах Лозової, Масютівки та Зеленого Гаю. Три боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку агресор збільшив кількість атак до 15. Росіяни атакували поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Ямполівки. Вісім боєзіткнень наразі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Ще дві атаки тривають.

На Торецькому напрямку ворог п'ять разів намагався йти вперед в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки. Наразі триває один бій.

На Покровському напрямку 13 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі та Новотроїцького. Наразі ще триває шість боєзіткнень.

На Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлизаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу та Нескучного протягом дня відбулося 19 бойових зіткнень, вісім атак окупантів тривають.

На Времівському напрямку агресор 10 разів атакував позиції Сил оборони в районі населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, п'ять боєзіткнень тривають.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм.

На Курщині українські захисники ще відбивають 10 атак загарбників, всього на напрямку за сьогодні зафіксовано 16 боєзіткнень.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось, зазначили в Генштабі.