За добу на фронті відбулося 163 бойових зіткнення, ворог найактивніший на Покровському та Курахівському напрямках

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що станом на 22:00, 6 грудня, противник завдав два ракетних, сім авіаційних та 512 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3270 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів.

На Куп’янському напрямку дев’ять разів ворог атакував наші укріплення поблизу Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного. На цей час триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку позиції українських захисників в районах населених пунктів Чернещина, Греківка, Копанки, Надія, Макіївка, Торське та Терни за минулий день росіяни штурмували 14 разів. Атаки відбиті.

На Краматорському напрямку поблизу Білої Гори та Ступочок невдачею завершились три спроби загарбників просунутися вперед, два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Дві атаки продовжуються.

На Покровському напрямку загарбник впродовж дня загалом здійснив 44 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Жовтого та Чумацького. Три боєзіткнення ще тривають.

На Курахівському напрямку ворог також інтенсивно атакує наші підрозділи. На цей час доби нараховується 35 атак. Терористи намагалися просунутися в районах Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього, на даний час точаться бої в 11 локаціях.

На Времівському напрямку тривають шість боєзіткнень. Загалом агресор 20 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Успенівки, Костянтинопольського, Роздольного, Новодарівки та Новосілки.

На Оріхівському напрямку безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку відбито три ворожі атаки, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області.