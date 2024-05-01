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На фронті відбулося 122 боєзіткнення: де РФ атакує найбільше

1 травня, 2024 середа
07:20
Війна з Росією ЗСУ генштаб війна з Росією

Протягом минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Українські бійці відбили ворожі атаки на 7 напрямках, найбільше - на Авдіївському та Бахмутському

Про це 1 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 21 атаку, здійснену противником в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Армія РФ завдала 8 ракетних та 61 авіаційний удар по території України

Протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Часів Яр, Новобахмутівка, Прогрес, Нетайлове, Желанне Перше, Невельське, Євгенівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Сторожеве, Велика Новосілка, Новий Комар Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка, Тягинка, Янтарне Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили район зосередження особового складу та ЗРК ворога 

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, вночі, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальних БПЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника.

  • Заступник керівника оперативного відділу генштабу сил оборони Естонії Тоомас Вялі висловив переконання, що росіянам не вдасться реалізувати мету захопити місто Часів Яр Донецької області до 9 травня.
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