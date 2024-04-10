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На фронті за добу відбулось 47 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 17 атак на Бахмутському напрямку

10 квітня, 2024 середа
19:27
Війна з Росією Жінки в ЗСУ

Протягом останньої доби українські захисники відбили 17 атак на Бахмутському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 10 квітня.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Ворог завдав 6 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) позицій наших військ та населених пунктах.

Протягом доби зафіксовано 47 бойових зіткнень.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дергачі, Липці, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Янжулівка, Бучки, Костобобрів Чернігівської області; Голубівка, Вільна Слобода, Ходине Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курилівка та Кругляківка  Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційний удар в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське, Зарічне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Верхньокам’янське та Іванівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Уманське та Первомайське Донецької області, де ворог, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка  Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Вугледар та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької  області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Берислав, Іванівка, Новотягинка Херсонської області.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, зенітно-ракетному комплексу, артилерійській системі, а також станції РЕБ. 

Підрозділи ракетних військ уразили 8 районів зосередження особового складу та зенітно-ракетний комплекс російських терористів.

Теги:
Україна
Росія
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Луганщина
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Херсонщина
Донеччина
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