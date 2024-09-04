На фронті загинув харківський журналіст Богдан Затула

Про це повідомили у Новини.LIVE.

Там розповіли, що кореспондент долучився до команди видання у травні 2024 року. Він висвітлював події у своєму рідному Харкові.

"Наш колега був талановитим та працьовитим журналістом. Знав, чим живе місто, завжди знімав наслідки атак окупантів, фіксуючи злочини російської армії. Богдан запам’ятався добрим та товариським, ніколи не відмовляв у допомозі", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Зазначається, що 31 липня Богдана Затулу мобілізували до лав ЗСУ. Він загинув під час потужного артилерійського обстрілу 26 серпня.

Журналіста поховали на Алеї Слави у Харкові.