За час повномасштабного вторгнення Росія вбила 91 журналіста
Російська окупаційна армія з початку повномасштабного вторгнення вбила 91 представника медіа. Ще 30 медійників наразі перебувають у полоні
Про це повідомили у Мінкульті.
"Через російську агресію, на превеликий жаль, сьогодні Україна втрачає найцінніше - своїх людей. Серед них - журналісти й медійники", - сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
За даними Національної спілки журналістів України (НСЖУ), 91 представник медіа загинув під час російського повномасштабного вторгнення в Україну. Ще 30 медійників наразі перебувають у полоні.
Карандаєв додав, що журналісти виконують надважливу місію - фіксують події російсько-української війни та доносять світові оперативну правдиву інформацію.
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