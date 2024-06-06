За час повномасштабного вторгнення Росія вбила 91 журналіста

Про це повідомили у Мінкульті.

"Через російську агресію, на превеликий жаль, сьогодні Україна втрачає найцінніше - своїх людей. Серед них - журналісти й медійники", - сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

За даними Національної спілки журналістів України (НСЖУ), 91 представник медіа загинув під час російського повномасштабного вторгнення в Україну. Ще 30 медійників наразі перебувають у полоні.

Карандаєв додав, що журналісти виконують надважливу місію - фіксують події російсько-української війни та доносять світові оперативну правдиву інформацію.