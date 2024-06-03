Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський

Про це повідомила редакція "Українських новин".

Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин під час виконання військових обов’язків.

Як розповіли побратими військового, в останній бій він пішов на чолі групи.

"Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом", - повідомили бойові побратими загиблого.

Олександр Петраковський працював в "Українських Новинах" з 2014 року. У реакції розповіли, що їхній колега мав законну причину не йти воювати, але з перших днів вторгнення пішов в ТРО боронити рідний Ірпінь.

Після звільнення міста був нагороджений відзнакою "За заслуги перед містом Ірпінь", пізніше - орденом "За мужність" III ступеня. За два роки війни військовий пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.

"Його любила вся редакція - безвідмовний, завжди допоможе, порадить та організує. І неперевершений "майстер шашлика" на корпоративах. Востаннє говорили на Великдень. Було повно планів - нічна риболовля, як "мама Люда" потім нафарширує рибу, чи не настав час освіжити стареньку автівку", - пригадує товариш загиблого, журналіст Денис Іванеско.

В Ірпені в Олександра залишилася дружина, двоє дітей і хворий батько.