Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
Під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання співробітник видання "Українські новини" - командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський
Про це повідомила редакція "Українських новин".
Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин під час виконання військових обов’язків.
Як розповіли побратими військового, в останній бій він пішов на чолі групи.
"Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом", - повідомили бойові побратими загиблого.
Олександр Петраковський працював в "Українських Новинах" з 2014 року. У реакції розповіли, що їхній колега мав законну причину не йти воювати, але з перших днів вторгнення пішов в ТРО боронити рідний Ірпінь.
Після звільнення міста був нагороджений відзнакою "За заслуги перед містом Ірпінь", пізніше - орденом "За мужність" III ступеня. За два роки війни військовий пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.
"Його любила вся редакція - безвідмовний, завжди допоможе, порадить та організує. І неперевершений "майстер шашлика" на корпоративах. Востаннє говорили на Великдень. Було повно планів - нічна риболовля, як "мама Люда" потім нафарширує рибу, чи не настав час освіжити стареньку автівку", - пригадує товариш загиблого, журналіст Денис Іванеско.
В Ірпені в Олександра залишилася дружина, двоє дітей і хворий батько.
- У березні на війні проти російських окупантів загинув військовослужбовець та журналіст Дмитро Сінченко. Захисник мав позивний "Перун" і був бійцем Української добровольчої армії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе