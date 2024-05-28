На Харківщині палає понад 2300 га лісів. Там залишається багато нерозірваних боєприпасів РФ
Рятувальники наразі ліквідовують 18 лісових пожеж на території Харківської області. Більшість сталися з вини російських окупантів
Про це 28 травня повідомила пресслужба ДСНС.
Зазначається, що на Харківщині палає понад 2300 га лісів.
"Рятувальники ліквідовують загоряння 18 лісових пожеж на території Харківської області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га", - розповіли у відомстві.
"Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками. Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами", - додали там.
До роботи також залучені сапери й медики ДСНС.
- 27 травня стало відомо, що через лісові пожежі у Балаклії детонують боєприпаси, залишені росіянами під час тимчасової окупації Харківщини.
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