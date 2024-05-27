У Балаклії детонують боєприпаси, залишені росіянами під час тимчасової окупації Харківщини

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

"У Балаклії детонують боєприпаси, які залишили росіяни у 2022 році під час окупації. Боєприпаси спрацювали внаслідок лісової пожежі, яка виникла через російські обстріли", - поінформувала влада.

"Пожежа виникла у Високобірському лісництві, горять щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки", - додали в ОВА й зазначили, що наразі рятувальники працюють над ліквідацією.

Жителів ближніх населених пунктів просять зберігати спокій.

Довідка: 23 березня 2017 року внаслідок диверсії сталися вибухи й масштабна пожежа на складах військових озброєнь у Балаклії.

З 2 березня по 8 вересня 2022 року місто перебувало під російською окупацією. Підозрюваний у держзраді й здачі міста мер Балаклії Іван Столбовий утік до Росії. Після звільнення Балаклія перебуває під постійним вогнем російських військ.