У Балаклії детонують боєприпаси, залишені росіянами під час тимчасової окупації Харківщини
У Балаклії Харківської області детонують боєприпаси, залишені росіянами під час тимчасової окупації регіону у 2022 році. На місці працюють рятувальники
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
"У Балаклії детонують боєприпаси, які залишили росіяни у 2022 році під час окупації. Боєприпаси спрацювали внаслідок лісової пожежі, яка виникла через російські обстріли", - поінформувала влада.
"Пожежа виникла у Високобірському лісництві, горять щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки", - додали в ОВА й зазначили, що наразі рятувальники працюють над ліквідацією.
Жителів ближніх населених пунктів просять зберігати спокій.
Довідка: 23 березня 2017 року внаслідок диверсії сталися вибухи й масштабна пожежа на складах військових озброєнь у Балаклії.
З 2 березня по 8 вересня 2022 року місто перебувало під російською окупацією. Підозрюваний у держзраді й здачі міста мер Балаклії Іван Столбовий утік до Росії. Після звільнення Балаклія перебуває під постійним вогнем російських військ.
- За даними Міноборони, російська армія скинула на територію України майже 10 тис. КАБів від початку 2024 року.
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