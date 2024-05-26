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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ від початку року скинула на Україну майже 10 тис. КАБів, - Умєров

РФ від початку року скинула на Україну майже 10 тис. КАБів, - Умєров

26 травня, 2024 неділя
18:02
Війна з Росією Рустем Умєров

Російська армія скинула на територію України майже 10 тис. КАБів від початку 2024 року

Зміст

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів", - поінформував він.

Також очільник українського Міноборони наголосив на потребі держави в сучасних системах протиповітряної оборони й авіації.

"Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення", - заявив міністр.

  • У суботу, 25 травня 2024 року, росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові: підтверджено загибель 15 людей, 43 поранено, 16 зникли безвісти.
Теги:
Україна
Росія
зброя
Міністерство оборони
російська армія
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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