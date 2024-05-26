РФ від початку року скинула на Україну майже 10 тис. КАБів, - Умєров

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів", - поінформував він.

Також очільник українського Міноборони наголосив на потребі держави в сучасних системах протиповітряної оборони й авіації.

"Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення", - заявив міністр.