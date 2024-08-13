На Харківщині у двох громадах змінили тривалість комендантської години

Про це інформує Харківська РВА, посилаючись на наказ очільника Володимира Усова.

"Із 12 серпня 2024 року до окремого розпорядження змінюється час комендантської години. Вона триватиме із 17:00 до 09:00", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у визначений час громадянам заборонено перебувати на вулиці та громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Також заборонений рух транспортних засобів без дозволу та без дотримання режиму світломаскування.

Обмеження стосуються:

Липецька громада: с. Глибоке, с. Липці, с. Борисівка, с. Борщова, с. Веселе, с. Зелене, с. Красне, с. Лук'янці, с. Мороховець, с. Нескучне, с. Олійникове, с. Перемога, с. Пильна, с. Слобожанське, с. Стрілеча, с. Тернова та сел. Мале Веселе.

Дергачівська громада: сел. Козача Лопань, с. Алісівка, с. Бугаївка, с. Великі Проходи, с. Велика Яруга, с. Гоптівка, с. Гранів, с. Дементіївка, с. Дубівка, с. Кочубеївка, с. Кудіївка, с. Лобанівка, с. Малі Проходи, с. Нова Козача, с. Токарівка, с. Токарівка Друга, с. Цупівка, с. Шевченка, с. Шопине та сел. Ветеринарне.

З 12 серпня тривалість комендантської години змінилась для жителів Донецької області. Її тривалість залежатиме від того, наскільки населений пункт далеко від фронту.