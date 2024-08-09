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У Донецькій області змінили комендантську годину. Деталі

Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
21:04
Війна з Росією комендантська година

З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години

Зміст

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Комендантська година на Донеччині залежатиме від того, наскільки населений пункт далеко від фронту:

- у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;
- у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Зокрема, довга комендантська година встановлена у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

"Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України!" - йдеться у повідомленні Філашкіна.

Повний список населених пунктів із довгою комендантською годиною доступний за посиланням.

Нові правила запрацюють з 12 серпня.

  • Через безпекову ситуацію на Донеччині ​​із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району відбуватиметься примусова евакуація дітей.
Теги:
Суспільство
Україна
Донбас
Донеччина
комендантська година
Військові новини
Часів Яр
Вугледар
Торецьк
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