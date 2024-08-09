У Донецькій області змінили комендантську годину. Деталі
З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Комендантська година на Донеччині залежатиме від того, наскільки населений пункт далеко від фронту:
- у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;
- у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.
Зокрема, довга комендантська година встановлена у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.
"Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України!" - йдеться у повідомленні Філашкіна.
Повний список населених пунктів із довгою комендантською годиною доступний за посиланням.
Нові правила запрацюють з 12 серпня.
- Через безпекову ситуацію на Донеччині із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району відбуватиметься примусова евакуація дітей.
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