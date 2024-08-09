У трьох населених пунктах Донеччини оголосили про примусову евакуацію дітей

Про це повідомило Мінреінтеграції.

Евакуація дітей з їхніми батьками чи іншими законними представниками триватиме протягом 60 діб, для цього розгорнуть один приймальний пункт.

У відомстві наголошують, евакуація - безкоштовна.

"Щоб отримати консультацію щодо можливості виїхати до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", - акцентують у повідомленні.