У трьох населених пунктах Донеччини оголосили про примусову евакуацію дітей
Через безпекову ситуацію на Донеччині із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району відбуватиметься примусова евакуація дітей
Про це повідомило Мінреінтеграції.
Евакуація дітей з їхніми батьками чи іншими законними представниками триватиме протягом 60 діб, для цього розгорнуть один приймальний пункт.
У відомстві наголошують, евакуація - безкоштовна.
"Щоб отримати консультацію щодо можливості виїхати до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", - акцентують у повідомленні.
- Координаційний штаб із питань проведення обов'язкової евакуації раніше ухвалив рішення розширити перелік населених пунктів Донеччини, з яких примусово вивезуть родини з дітьми.
- 7 серпня повідомляли, що примусова евакуація на Донеччині триває, у 28 населених пунктах залишається чотири тисячі дітей.
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