На Херсонщині через атаки РФ за добу загинули 2 людини, серед поранених - діти
За минулу добу 28 жовтня на Херсонщині через російські атаки загинули дві людини. Також 16 людей отримали поранення, з них двоє дітей
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Під ворожим вогнем минулої доби опинилися Білозерка, Томина Балка, Берислав, Качкарівка, Тягинка, Антонівка, Микільське, Новодмитрівка, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Шляхове, Михайлівка, Милове, Надеждівка, Одрадокам'янка, Комишани, Осокорівка, Золота Балка, Миколаївка, Зимівник, Львове, Садове, Придніпровське, Інженерне та Херсон.
За словами Прокудіна, російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, бібліотеку, поштове відділення, дві багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі.
Очільник ОВА додав, що через російську агресію дві людини загинули, ще 16 - дістали поранення, з них, зокрема, двоє дітей.
- Російський ворог 28 жовтня атакував з безпілотника жителів Антонівки Херсонської області та бригаду медичної допомоги, яка прибула на виклик. Через це загинув лікар, є постраждалі.
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