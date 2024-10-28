РФ ударила дроном по бригаді "швидкої" на Херсонщині: вбито лікаря, є поранені

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що внаслідок вибуху смертельні поранення дістав 64-річний лікар швидкої допомоги - він загинув на місці.

Крім цього, поранення отримали двоє чоловіків, зокрема фельдшер. Їх доправили до лікарні у важкому стані. Також через атаку ворожого дрона постраждала 52-річна жінка. У неї - вибухова травма.