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РФ ударила дроном по бригаді "швидкої" на Херсонщині: вбито лікаря, є поранені

Катерина Єсікова
28 жовтня, 2024 понедiлок
22:28
Війна з Росією Ілюстративне фото

Російський ворог атакував з безпілотника жителів Антонівки Херсонської області та бригаду медичної допомоги, яка прибула на виклик. Через це загинув лікар, є постраждалі

Зміст

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що внаслідок вибуху смертельні поранення дістав 64-річний лікар швидкої допомоги - він загинув на місці.

Крім цього, поранення отримали двоє чоловіків, зокрема фельдшер. Їх доправили до лікарні у важкому стані. Також через атаку ворожого дрона постраждала 52-річна жінка. У неї - вибухова травма. 

  • 26 жовтня російські окупанти вдарили з артилерії по Станіславу на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.
Теги:
Новини
лікарі
російська армія
Херсонщина
безпілотник
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