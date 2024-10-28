РФ ударила дроном по бригаді "швидкої" на Херсонщині: вбито лікаря, є поранені
Російський ворог атакував з безпілотника жителів Антонівки Херсонської області та бригаду медичної допомоги, яка прибула на виклик. Через це загинув лікар, є постраждалі
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що внаслідок вибуху смертельні поранення дістав 64-річний лікар швидкої допомоги - він загинув на місці.
Крім цього, поранення отримали двоє чоловіків, зокрема фельдшер. Їх доправили до лікарні у важкому стані. Також через атаку ворожого дрона постраждала 52-річна жінка. У неї - вибухова травма.
- 26 жовтня російські окупанти вдарили з артилерії по Станіславу на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.
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