Окупанти вдарили з артилерії по Станіславу, що на Херсонщині: є загиблі
У суботу, 26 жовтня, російські окупанти вдарили з артилерії по Станіславу на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"На жаль, сьогодні російська армія забрала життя ще двох людей на Херсонщині. Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків", - зазначив Прокудін.
Повідомляється, що обидва чоловіки загинули на місці.
- Серед ночі суботи, 26 жовтня, російські окупанти завдали ударів по населених пунктах Херсонської області. Унаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще один зазнав поранень.
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