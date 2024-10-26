Окупанти вдарили з артилерії по Станіславу, що на Херсонщині: є загиблі

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, сьогодні російська армія забрала життя ще двох людей на Херсонщині. Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків", - зазначив Прокудін.

Повідомляється, що обидва чоловіки загинули на місці.