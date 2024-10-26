Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти вдарили з артилерії по Станіславу, що на Херсонщині: є загиблі

Окупанти вдарили з артилерії по Станіславу, що на Херсонщині: є загиблі

Катерина Ганжа
26 жовтня, 2024 субота
17:34
Війна з Росією Херсонська область

У суботу, 26 жовтня, російські окупанти вдарили з артилерії по Станіславу на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, сьогодні російська армія забрала життя ще двох людей на Херсонщині. Близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків", - зазначив Прокудін.

Повідомляється, що обидва чоловіки загинули на місці. 

  • Серед ночі суботи, 26 жовтня, російські окупанти завдали ударів по населених пунктах Херсонської області. Унаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще один зазнав поранень. 
Теги:
Новини
Росія
Херсонщина
окупанти
Читайте також:
ЗСУ
Автор Марина Клюєва
24 жовтня, 2024 четвер
Законом на сьогодні не передбачено, що травма може бути причиною отримання військовими інвалідності, - правозахисниця Денісова
Антоніу Гутерріш
Автор Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
Гутерреш розповів про мету участі в саміті БРІКС у російській Казані
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Автор Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
МЗС Північної Кореї прокоментувало інформацію про відправку військ до Росії
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
26 жовтня
18:11
ask.fm
Соцмережа Ask.fm оголосила про припинення роботи з 1 грудня
18:00
OPINION
Україна — НАТО: про помилкові припущення Заходу
17:49
міни
На Херсонщині чоловік підірвався на міні, у нього травми та контузія
17:46
Анонс
У Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталі Романенко
Наталія Бучинська, Петро Чорний, Іван Попович та інші зірки: у Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталії Романенко
17:42
корупція
Слідчі Нацполіції: лікарі МСЕК на Полтавщині брали з ухилянтів по 8-15 тисяч доларів
17:21
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Парламентські вибори в Грузії: на 17:00 явка становить 50,6%
17:05
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі не може зв'язатися з головою МВС щодо фактів насильства на виборчих дільницях
17:03
Оновлено
Київ. У будинок влучив "шахед". 25.10.2024
П’ятнична атака по Україні "шахедами" та ракетами: у Києві, Дніпрі та на Київщині є руйнування, загинули 7 людей, серед них - діти
16:52
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай збільшує свої шанси на роль посередника у війні в Україні, - Фейгін
16:34
ССО ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 90 боєзіткнень: найактивніше окупанти діють на Покровському та Курахівському напрямках
16:29
Каха Каладзе
Проросійська "Грузинська мрія": нам вже гарантовано більшість, але потрібно так проголосувати, щоб була конституційна більшість
16:03
OPINION
До Плану перемоги треба було б дещо додати
15:59
Координаційний штаб
В Україні зростає кількість шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених
15:38
У Грузії закрили виборчу дільницю, після того, як чиновник вкинув до урни пачку бюлетенів
15:37
новини Львівщини
Окупанти від ночі атакують Харківщину: в Чугуївському районі загинув чоловік, у Куп’янську - пошкоджено будинок
15:32
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
"Олександрія" розбила "Інгулець". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
14:38
Ексклюзив
Ветерани та дружини загиблих військових 101-ї бригади
На Майдані ветерани та дружини загиблих із 101-ї бригади імені генерал-полковника Воробйова встановили прапор з іменами полеглих
14:11
Продукти для військових
Вимоги до калорійності харчів для ЗСУ визначатиме не постачальник, а Міноборони
14:10
Ексклюзив
cаміт БРІКС у Казані
Саміт БРІКС у Казані був випадом у бік Заходу, - Фейгін
14:02
Сергій “Чорномор” Ліпський
"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
14:01
OPINION
"Вовина тисяча": печерний популізм
13:58
ЗСУ
Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині, - речниця Сіверської бригади
13:50
Ексклюзив
БРІКС 2024
"Путіну не вдасться створити ще одну Ялтинську конференцію, за підсумками якої Україну розчленують": експерт Фрід про саміт БРІКС
13:29
зіткнення двох легкомоторних літаків у Сіднеї
В Австралії зіткнулися два легкомоторні літаки: є загиблі
13:26
Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців
"Для захисту прав полонених та їхніх родин": Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців
13:12
Росіяни відправили близько 100 школярів із ТОТ Херсонщини до Тули для підготовки до вступу в російські ВНЗ
12:56
сили ППО
Комбінована нічна атака РФ: сили ППО знищили 44 ворожих "шахеди"
12:39
Україна в ніч на 27 жовтня перейде на зимовий час. Можливо востаннє
12:31
Вандали у Кривому Розі пошкодили майже 40 модульних укриттів
12:03
OPINION
За стіл з нелюдом Путіним не гидує сідати не лише Гутерреш
11:26
ЗСУ
Уряд ухвалив часткове відновлення бронювання від мобілізації: хто зможе продовжити термін
10:50
Ексклюзив
Азовсталь
"Після нашої перемоги, деякі люди мають відповідати за втрачені можливості й легковажність": офіцер "Азову" Фльорко про бої в Маріуполі у 2022 році
10:44
світло
До 14 годин без світла: в Еквадорі посилили відключення електроенергії через посуху
10:42
Білл Нельсон
Очільник NASA закликав розслідувати інформацію WSJ про регулярні розмови Маска і Путіна
10:04
Ексклюзив
ДБР затримало керівницю МСЕК Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Конфіскацію коштів у звинувачених в корупції лікарів МСЕК можна здійснити лише після судового вироку, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
10:00
OPINION
"Вовина тисяча": злочин перед ЗСУ
09:41
На фото: Бейонсе побила рекорд "Греммі"
Співачка Бейонсе підтримала Гарріс під час виступу на передвиборчому мітингу
09:25
Зеленський
Зеленський призначив Гаврилюка головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва
09:23
Херсонська область
Війська РФ вночі атакували Херсон і область: загинули двоє людей, є поранений
09:00
військові навчання, Тайвань
США передадуть пакет зброї Тайваню на $2 млрд: він включає ППО, що була випробувана в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV