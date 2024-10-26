Війська РФ вночі атакували Херсон і область: загинули двоє людей, є поранений

Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, близько 00:40 військові армії РФ скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Там травми, несумісні із життям, отримав чоловік.

Пізніше, близько 02:40, ворог з артилерії обстріляв також Білозерку. Окупанти поцілили по будинку, з-під його завалів деблокували тіло жінки.

Крім того, вночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку.