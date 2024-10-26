Війська РФ вночі атакували Херсон і область: загинули двоє людей, є поранений
Серед ночі суботи, 26 жовтня, російські окупанти завдали ударів по населених пунктах Херсонської області. Унаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще один зазнав поранень
Про це повідомляє обласна прокуратура.
Зазначається, близько 00:40 військові армії РФ скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Там травми, несумісні із життям, отримав чоловік.
Пізніше, близько 02:40, ворог з артилерії обстріляв також Білозерку. Окупанти поцілили по будинку, з-під його завалів деблокували тіло жінки.
Крім того, вночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку.
- Цієї ж ночі унаслідок влучання БПЛА у багатоповерхівку у столиці, падіння уламків на Київщині та ракетну атаку на Дніпро загинули п'ятеро людей, зокрема, двоє дітей. Також поранень зазнали щонайменше 26 цивільних. Детальніше про наслідки нічної атаки росіян читайте за посиланням.
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