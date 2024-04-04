На Херсонщині ввели обмеження щодо в'їзду іноземців
Для іноземних громадян та міжнародних організацій змінили правила в'їзду у Херсонську область: у разі порушень в'їзд до регіону можуть заборонити
Про це інформує Херсонська ОВА, посилаючись на наказ коменданта області.
Зазначається, що відтепер іноземці та міжнародні організації, у тому числі представники консульств та добровольці, зобов'язані повідомити про чіткі плани відвідати населені пункти регіону за 72 години до візиту та заповнити відповідні документи.
Крім того, кожен представник делегації має підписати встановлену форму та чітко дотримуватись зазначеної мапи маршруту.
"У разі порушення дотримання маршруту чи термінів, що вказані в повідомленні про пересування, за рішенням коменданта Херсонської області здійснюється заборона в’їзду на територію регіону", - додали в Херсонській ОВА.
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