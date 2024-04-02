Росіяни перекидають техніку із Криму на Херсонський напрямок після ударів дронами, - "Атеш"

Про це інформує рух спротиву "Атеш".

"Наші агенти продовжують пильно слідкувати за переміщенням російської техніки. Так нашими агентами було зафіксовано перекидання техніки з Азовського в бік Джанкою. Як нам вдалося дізнатись пізніше, дана техніка відправляється на Херсонський напрямок для поповнення втрат після ударів українських FPV-дронів", - зазначили партизани.

Вони уточнили, що завдяки їхнім агентам в угрупованні військ "Дніпро", стало відомом про втрати росіян зокрема у легко броньованій техніці.

"Ці втрати повною мірою не поповнюються через відсутність потрібної кількості техніки, готової для виконання бойових завдань", - пишуть активісти.