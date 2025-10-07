"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, співголова ГІ "Права Справа".

"Щодо ракети "Фламінго", то хотілося б побачити її практичне втілення. Якщо виробляється дві таких ракети на день, а з моменту презентації українською стороною виробництва "Фламінго" вже минув місяць, то є мінімум 50-60 ракет. Дальність 3000 км - серйозні тактико-технічні характеристики, враховуючи бойову частину 1150 кг. І у мене виникає питання - чому ми б'ємо по НПЗ безпілотниками, коли маємо такі засоби ураження? А 50 ракет - більш ніж достатньо, щоб ройовим характером атаки покласти нафтопереробну галузь та прорвати російську систему ППО, яка абсолютно недосконала. Якщо росіяни не можуть збити безпілотник, то й годі казати про "Фламінго", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, бойова частина безпілотника - 120 кг, у "Фламінго" - 1150 кг, тому виникають логічні запитання про дані об'єктивного контролю щодо застосування "Фламінго". Адже застосування по прикордонній заставі у Криму не мало відстані у 3000 км, хіба якщо це був випробувальний пуск, тоді можна зрозуміти.

"Варто тоді говорити про риторику щодо можливості передачі Tomahawk, яка абсолютно не зрозуміла. Ще раз підкреслю, що у "Фламінго" дальність ураження - 3000 км і бойова частина - 1150 кг, а у Tomahawk - 1500 км і бойова частина - 500 кг. На холєру нам ті Tomahawk, тим більше з дозволом чи то з його відсутності з боку США бити по території РФ, якщо ми маємо власні засоби ураження?", - резюмував Снєгирьов.

