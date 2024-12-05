На Курахівському напрямку ситуація поступово погіршується, - військовий оглядач Попович

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в етері Еспресо.

"На Курахівському напрямку зараз дуже напружена ситуація, і вона поступово погіршується. Українські війська ведуть ар'єргардні бої, відступаючи таким чином, щоб виграти час і завдати ворогу максимальних втрат. Наразі ворог тримає трасу Курахове - Запоріжжя під вогневим контролем. Росіяни підійшли достатньо близько, щоб мати змогу обстрілювати. Це ускладнює пересування в таких умовах", - зазначив він.

Якщо поглянути на ситуацію тиждень тому і зараз, то можна побачити, що Курахівський "мішок" зменшується не на користь Збройних сил України, це треба визнавати, зауважив Попович.

"На карті Deep State видно, що ворог обходить Курахівське водосховище, фактично захопивши північний берег і заходячи західніше. Це дозволяє їм перерізати трасу Курахове - Запоріжжя, як і з багатьох інших місць, зокрема з боку Сухих Ялів, Костянтинопіля чи з Великої Новосілки. Небезпека є по всій довжині театру бойових дій на Курахівському напрямку", - додав він.

Проте, є також хороші новини: з-під Великої Новосілки надійшла інформація, що ЗСУ вдалося вибити ворога зі селища Новий Комар. За словами військового оглядача, це тактичний успіх українських військ.