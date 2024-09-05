На Лиманському напрямку ворог кидає в штурм професійні спецпідрозділи, - комбат 60-ї ОМБр
Командир 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади (позивний "Рост") зазначив, що ворог змушений використовувати навчені підрозділи спецпризначенців для штурмів
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Лиманському напрямку ворог посилює тиск, збільшуючи кількість штурмових груп на окремих ділянках фронту. Однак наші бійці не дають їм жодного шансу прорватися. Противник не може наблизитися на техніці ближче, ніж на 4 км до лінії розмежування", - зауважив комбат.
За словами командира 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади, росіяни мають значний арсенал FPV-дронів і далекобійної 152-мм артилерії, але їхня точність поступається нашій. Тож не можна стверджувати, що ворог має перевагу в цьому аспекті.
"Останнім часом спостерігається тенденція, що в штурмах беруть участь більш досвідчені бійці армії РФ. Оскільки резерви, складені з молодих та недосвідчених солдатів, вже вичерпано - ми їх знищили. Нові підкріплення ще не надійшли, тому ворог змушений використовувати навчені та добре укомплектовані підрозділи спецпризначенців для штурмів. Однак це не приносить того результату, на який розраховує противник, - наголосив комбат.
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