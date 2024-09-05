За добу армія РФ втратила 1200 військових, 6 танків та 31 артилерійську систему

Читайте також:

Я маю серйозні підозри, що Міненергетики перебуває під російським впливом, - нардепка Клименко

В Україну насуваються похолодання та дощі: погода від Наталки Діденко на 4 вересня

"Наступ у Курській області був помилкою, Україна рухається до поразки": маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 вересня