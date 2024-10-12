На Миколаївщині росіяни вдалися до нової тактики обстрілів: бʼють по великих складах, де теоретично щось може бути

Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог почав застосовувати ракети та "шахеди" проти районів, які раніше рідше піддавалися ударам.

"Ворог продовжує щодня обстрілювати Куцурубську та Очаківську громади, але зараз перейшов до атак на інші території, зокрема Баштанський та Миколаївський райони, Снігурівську громаду, місто Миколаїв і його околиці", - зазначив Кім.

Він розповів, що значна частина обстрілів спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, метою яких є залишити регіон без електроенергії та тепла. за словами Віталія Кіма, через низьку якість розвідданих, російські війська часто завдають ударів по фермерських господарствах та інших невійськових цілях.

"Перше: вони націлені на об'єкти критичної інфраструктури, щоб позбавити нас світла і тепла. Друге: вони намагаються вражати військові цілі, але через погану розвідку потрапляють по фермерських угіддях", - сказав начальник ОВА.

Кім розповів, що останнім часом ворог намагається бити по складських приміщеннях, де, на їхню думку, можуть розташовуватися військові обʼєкти.

"То по складу алкоголю попали. Просто бʼють по великих складах, де теоретично щось може бути, без розбору", - пояснив він.