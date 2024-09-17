На напрямку Глибоке - Липці вдалося перерізати логістику підрозділам РФ, - речник ОТУВ "Харків"
Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев зазначив, що на напрямку Глибоке - Липці російські підрозділи позбавлені постачання боєприпасів, води та продовольства
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На напрямку Глибоке - Липці противник дещо знизив свою активність. Нам вдалося порізати ланцюги ворожої логістики. Підрозділи РФ, які перебувають на передових позиціях, наразі позбавлені постачання боєприпасів, води та продовольства, що ускладнює їхні дії", - наголосив Саранцев.
За словами речника оперативно-тактичного угруповання військ "Харків", на напрямку Глибоке - Липці ворог перейшов в оборону, посилюючи свої позиції.
"Росіяни проводять фортифікаційне обладнання позицій і намагаються знайти нові маршрути для постачання своїх підрозділів на передових позиціях. Подекуди вони намагаються здійснювати це вночі, використовуючи антитепловізорні плащі", - додав Саранцев.
- Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Курахівському і Покровському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 45.8Продаж 46.52
- Актуальне
- Важливе