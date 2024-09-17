На напрямку Глибоке - Липці вдалося перерізати логістику підрозділам РФ, - речник ОТУВ "Харків"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На напрямку Глибоке - Липці противник дещо знизив свою активність. Нам вдалося порізати ланцюги ворожої логістики. Підрозділи РФ, які перебувають на передових позиціях, наразі позбавлені постачання боєприпасів, води та продовольства, що ускладнює їхні дії", - наголосив Саранцев.

За словами речника оперативно-тактичного угруповання військ "Харків", на напрямку Глибоке - Липці ворог перейшов в оборону, посилюючи свої позиції.

"Росіяни проводять фортифікаційне обладнання позицій і намагаються знайти нові маршрути для постачання своїх підрозділів на передових позиціях. Подекуди вони намагаються здійснювати це вночі, використовуючи антитепловізорні плащі", - додав Саранцев.

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Курахівському і Покровському напрямках.

































