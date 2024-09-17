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Головна Війна з Росією На напрямку Глибоке - Липці вдалося перерізати логістику підрозділам РФ, - речник ОТУВ "Харків"
Ексклюзив

На напрямку Глибоке - Липці вдалося перерізати логістику підрозділам РФ, - речник ОТУВ "Харків"

Оксана Ліховід
17 вересня, 2024 вiвторок
16:06
Війна з Росією Карта Харківщина 08.08.24

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев зазначив, що на напрямку Глибоке - Липці російські підрозділи позбавлені постачання боєприпасів, води та продовольства

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На напрямку Глибоке - Липці противник дещо знизив свою активність. Нам вдалося порізати ланцюги ворожої логістики. Підрозділи РФ, які перебувають на передових позиціях, наразі позбавлені постачання боєприпасів, води та продовольства, що ускладнює їхні дії", - наголосив Саранцев.

За словами речника оперативно-тактичного угруповання військ "Харків", на напрямку Глибоке - Липці ворог перейшов в оборону, посилюючи свої позиції.

"Росіяни проводять фортифікаційне обладнання позицій і намагаються знайти нові маршрути для постачання своїх підрозділів на передових позиціях. Подекуди вони намагаються здійснювати це вночі, використовуючи антитепловізорні плащі", - додав Саранцев.

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Курахівському і Покровському напрямках.

















 

Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
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