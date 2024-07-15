На Одещині невідомі напали на прикордонників: одного із втікачів застрелили, - Демченко
В Одеській області невідомі здійснили напад на прикордонний наряд, що був на чергуванні. Прикордонник для збереження свого життя застосував зброю, у результаті чого один зі зловмисників помер
Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".
Зазначається, що інцидент стався ввечері 14 липня у населеному пункті Мар'янівка, що за 15 кілометрів від кордону з Молдовою. Прикордонники зупинили автівку, у якому перебували 5 людей, враховуючи водія.
За словами Демченка, двоє осіб почали тікати в різні напрямки, а один із цих двох згодом у ході його пошуку напав на військовослужбовця. Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю.
Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафіксували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця.
"Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності", - підкреслив речник ДПСУ
Він додав, що за цим фактом повідомлено ДБР, інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували.
Демченко також відзначив, що це вже не перший випадок нападу на прикордонний наряд порушниками, в результаті яких військовослужбовці вимушені застосовувати зброю для збереження свого життя та здоров’я.
За даними джерела УП в правоохоронних органах, втікачами були четверо військовослужбовців-дезертирів.
- На кордоні з Румунією 29 червня двоє чоловіків напали на прикордонника, через що він був змушений застосувати зброю.
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