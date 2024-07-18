На окупованих територіях росіяни вербують школярів для навчання у військовому училищі, - Нацспротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях набирають підлітків для навчання у філіалі військового училища збройних сил РФ
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що філіал Нахімовського воєнно-морського училища будують у тимчасово окупованому Маріуполі. Росіяни мають у планах навчати там офіцерів російських збройних сил з-поміж місцевих підлітків. Зараз вони набирають школярів для 5-7 класів: вони мають розпочати навчання 1 вересня.
"Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право та вербує місцеве населення на війну проти Батьківщини. При цьому цього разу мова йде про дітей, з яких Кремль традиційно планує зробити яничарів, адже імперія завжди воює руками підкорених народів", - наголосили у Нацспротиві.
- Раніше стало відомо, що дітей віком 13-17 років з тимчасово окупованих територій України ворог відправляє на військовий вишкіл у Волгоградську область РФ. Відбір підлітків здійснюють місцеві колаборанти.
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