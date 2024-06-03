Колаборанти відправляють дітей з ТОТ України на військові навчання до Росії, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що на військові навчання проїдуть понад 2,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Відбір на такий вишкіл місцеві колаборанти здійснюють самостійно.

"Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічно обробки майбутнього вояки", - розповідають у ЦНС.

Зазначено, ще влітку 2023 року в Росії почали відкривати так звані військово-спортивні центри для дітей "Воїн" - там підлітків готують до подальшої участі у бойових діях при досягненні повноліття.

"Відомо, що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на ТОТ України. До прикладу, відкриттям такого центру на окупованій Луганщині займався особисто директор організації "Воїн" Олександр Зайцев", - додають у Спротиві.