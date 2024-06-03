Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Колаборанти відправляють дітей з ТОТ України на військові навчання до Росії, - Спротив

Колаборанти відправляють дітей з ТОТ України на військові навчання до Росії, - Спротив

3 червня, 2024 понедiлок
13:58
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

Дітей віком 13-17 років з тимчасово окупованих територій України ворог відправляє на військовий вишкіл у Волгоградську область РФ. Відбір підлітків здійснюють місцеві колаборанти

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що на військові навчання проїдуть понад 2,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Відбір на такий вишкіл місцеві колаборанти здійснюють самостійно.

"Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічно обробки майбутнього вояки", - розповідають у ЦНС.

Зазначено, ще влітку 2023 року в Росії почали відкривати так звані військово-спортивні центри для дітей "Воїн" - там підлітків готують до подальшої участі у бойових діях при досягненні повноліття.

"Відомо, що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на ТОТ України. До прикладу, відкриттям такого центру на окупованій Луганщині займався особисто директор організації "Воїн" Олександр Зайцев", - додають у Спротиві.

  • 30 травня юристка ГО "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська заявила, що стосовно українських дітей окупанти вчиняють "цілий букет" порушень Конвенції ООН про права дитини.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Prague Maidan
2 червня, 2024 неділя
У центрі Праги група росіян напала на українських волонтерів
Москва, метро
31 травня, 2024 п'ятниця
У Москві сталась зупинка та евакуація з метро: яка причина
Глен Грант
2 червня, 2024 неділя
Щось обов'язково станеться: полковник Грант про розвиток подій на лінії фронту найближчими місяцями
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.05
  • EUR
    Купівля 43.88
    Продаж 44.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
14:58
Російський агент отримав 15 років за підготовку ракетного удару по Миколаївській ТЕЦ
14:25
Анонс
Збірна України, Артем Довбик та Віктор Циганков
Німеччина - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
14:17
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall побудує збройний завод у Литві
14:06
Анонс
Віктор Циганков та Антоніо Рюдігер (праворуч), Німеччина - Україна
Німеччина - Україна: де та коли дивитися товариський матч перед Євро-2024
14:06
Національний мультипредметний тест
НМТ-2024: дати проведення, коли результати та як порахувати бали
14:03
Оновлено
Клаудія Шейнбаум
На виборах у Мексиці перемагає Клаудія Шейнбаум, чинний президент та конкуренти визнали свою поразку
14:01
OPINION
Олексій Панич
Складнощі делегування. Коротко про дві управлінські моделі
13:55
Генератор, ломбард
Здав у ломбард генератор від благодійників: у Києві експосадовця РДА засудили до 5 років тюрми
13:52
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
"Ніколи не роздмухували вогонь": у Китаї відреагували на звинувачення Зеленського у спробах зірвати Саміт миру
13:50
"Залізна вдова" Сіжань Чжао
Авторка роману "Залізна вдова" Сіжань Чжао, переклад якого видавав Vivat, закликала донатити на підтримку України
13:40
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
Східний щит: Польща зводить масштабні фортифікації на кордоні та розслідує російські диверсії
13:34
Німеччина солдат армія
У Німеччині розпочались одні з найбільших навчань НАТО у ЄС зі спільних повітряних операцій
13:31
В Одесі судитимуть жінку, яка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам
13:17
Starship
SpaceX здійснить четверту спробу запуску Starship 6 червня
13:12
Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк зупинив концерт, помітивши фанатку, якій стало погано під час шоу
13:09
Нідерланди
Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по Росії
12:55
На зміну Ель-Ніньо: метеорологи прогнозують новий кліматичний феномен, який принесе похолодання
12:49
Швейцарія
Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та організацій, - Офіс президента
12:23
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру главі "Юнармії" РФ Гаврильчуку, який вербує кримських школярів на війну проти України
12:22
OPINION
Портников
Пекін зриває не Саміт миру, а перспективу того, що цей мир буде досягнуто в російсько-українській війні в найближчі роки. Колонка Віталія Портникова
12:18
Пожежа у Харкові в ніч на 4 травня
Петиція про бронювання рятувальників і пожежників за 4 дні зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
12:06
Андрій Хливнюк
"Не діліть на мирних і немирних": Хливнюк розповів, які висновки зробив за час війни
12:03
У Києві керівник філії банку разом зі спільниками зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США
Перука та фальшиві документи: в Києві банкір зі спільниками організували викрадення з рахунка клієнтки $169 тис.
12:02
OPINION
Сергій Фурса
Повоєнна Україна. Кілька міфів, якими живуть українці
11:57
Під час окупації Херсона російські військові вивезли до РФ дитячий будинок, - NYT
11:54
Ексклюзив
Щоб F-16 не стали мішенями для Су-35: авіаексперт Криволап про головне завдання шведських літаків Saab 340
11:51
Огляд
Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" виграв Лігу чемпіонів, Вайлдер знову програв нокаутом, а Роналду побив черговий рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
11:48
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 59 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб
11:47
Електроенергія
Для всіх областей діють ліміти споживання: ситуація в енергосистемі на 3 червня
11:31
Змушував військових будувати собі маєток: ДБР оголосила підозру командувачу управління сил ТрО на Одещині
11:23
Огляд
міжнародний огляд
Як "привид Пригожина" керує діями Путіна та чому Зеленський накинувся на Китай. Акценти світових ЗМІ 3 червня
10:49
"Я, "Побєда" і Берлін"
Комедія за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" стала доступна для перегляду онлайн
10:41
Шпигував за підрозділами ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала російського інформатора
10:40
Ексклюзив
окупанти оркі русня
За останні дві доби ворог трохи видохся: Плетенчук про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
10:36
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
10:29
протести у Грузії, закон про "іноагентів"
Очільник парламенту Грузії підписав закон про "іноагентів"
10:20
АВВА
Музиканти гурту АВВА отримали лицарські ордени від короля Швеції
10:13
Оновлено
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Прокуратура розслідує факти знущання з українських військовополонених на Харківщині, відео яких поширили в мережі
10:07
OPINION
Сергій Гнезділов
Не буде так, що хтось за вас воює
09:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 червня: скільки коштують долар, євро та злотий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV