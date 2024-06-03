Колаборанти відправляють дітей з ТОТ України на військові навчання до Росії, - Спротив
Дітей віком 13-17 років з тимчасово окупованих територій України ворог відправляє на військовий вишкіл у Волгоградську область РФ. Відбір підлітків здійснюють місцеві колаборанти
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що на військові навчання проїдуть понад 2,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Відбір на такий вишкіл місцеві колаборанти здійснюють самостійно.
"Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічно обробки майбутнього вояки", - розповідають у ЦНС.
Зазначено, ще влітку 2023 року в Росії почали відкривати так звані військово-спортивні центри для дітей "Воїн" - там підлітків готують до подальшої участі у бойових діях при досягненні повноліття.
"Відомо, що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на ТОТ України. До прикладу, відкриттям такого центру на окупованій Луганщині займався особисто директор організації "Воїн" Олександр Зайцев", - додають у Спротиві.
- 30 травня юристка ГО "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська заявила, що стосовно українських дітей окупанти вчиняють "цілий букет" порушень Конвенції ООН про права дитини.
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